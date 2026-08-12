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Самолети заснемат земеделските земи във Велико Търново

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

Областта е сред 15-те у нас, включени в тазгодишното въздушно фотографиране

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ ПОПАДА В ОБХВАТА НА ПРЕДСТОЯЩО САМОЛЕТНО ЗАСНЕМАНЕ на територията на България за обновяването на системата за идентификация на земеделските парцели.

При подходящи метеорологични условия летящите машини ще обхванат фермерските площи в региона, като получените изображение ще помогнат за актуализиране на цифровата ортофотокарта на страната.

Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични камери, които предават детайлни образи и необходимото качество за реализиране на задачата.

Инициативата е част от нов договор на министерство на земеделието, който предвижда поетапно заснемане на цялата територия на България в рамките на 3 години.

Освен Велико Търново, в графика за 2026 г. попадат и областите Кюстендил, Перник, София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Системата за идентификация на земеделските парцели има ключово значение за очертаването на производствените площи, включително при администрирането на заявленията на за подпомагане на стопаните.

Процесът по заснемане започва тази седмица.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

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