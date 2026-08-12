Себастиан Щудницки и оркестърът на великотърновския театър представят „Мементо“ на Царевец

Световноизвестният германски тромпетист, пианист, композитор и музикален новатор Себастиан Щудницки ще представи за първи път в България своя впечатляващ кросоувър проект „Мементо“.

Мащабният концерт е с оркестъра на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ под диригентството на маестро Ганчо Ганчев. Той ще се проведе на 14 август от 21 часа на откритата сцена на крепостта Царевец във Велико Търново. Специално за концерта у нас пристигат басистът Игор Шпалати и барабанистът Матис Гросман.

„Мементо“ е поредното голямо творческо предизвикателство за оркестъра на великотърновския театър след успеха на концерта „Чифте кавали“. Представен преди броени дни, проектът събра на една сцена световноизвестния български музикант Теодосий Спасов и виртуозния турски кавалджия Батухан Айдън. Сега музикантите от МДТ отново ще бъдат в центъра на вълнуваща творческа среща между различни култури, традиции и музикални светове.

Концертът „Мементо“ е съвместна инициатива на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“, фестивала „48 часа Варуша Юг“ и великотърновския театър и се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт България. На сцената ще се срещнат характерният звук на Щудницки, богатството на оркестровото звучене и неповторимата атмосфера на Царевец.

Преплитането на джаз, класическа и електронна музика обещава необикновено преживяване под открито небе, в което вековната история на крепостта ще се превърне в естествен декор на съвременното европейско музикално изкуство.

Щудницки е международно признат артист, концертирал на сцени и фестивали по целия свят, а впечатляващият му стилов диапазон се разкрива и в участието му в записите на повече от 150 албума. Носител е на наградата ECHO Jazz за инструменталист на годината и на отличието OPUS KLASSIK за албума A Bernstein Story, създаден съвместно с кларинетиста Себастиан Манц.

През 2014 г. музикантът основава фестивала XJAZZ! в Берлин и става негов артистичен директор. Форумът се утвърждава като значима европейска платформа за съвременен джаз, електронна, неокласическа и експериментална музика, а през 2022 г. получава Германската джаз награда за „Фестивал на годината“.

Билети за концерта „Мементо“ на 14 август от 21 часа на крепостта „Царевец“ се продават на касата на МДТ „Константин Кисимов“, в мрежата на Grabo, както и онлайн на сайта на МДТ.