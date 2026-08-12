Спортен празник в Самоводене за 45-годишнината от световния рекорд на Антоанета Селенска

Именитата копиехвъргачка става кръстница на възродения футболен отбор

Кметство Самоводене организира спортен празник, който съчетава история, гордост и ново начало.

На 15 август, събота, от 18 часа всички са поканени на стадиона в селото, където в присъствието на Антоанета Тодорова – Селенска ще бъде отбелязана 45-годишнината от нейния световен рекорд в хвърлянето на копие.

Една от най-изявените български лекоатлетки и спортна легенда, родом от Самоводене, на тази дата през 1981 г. твори история в българската и световната атлетика с постижение от 71,88 метра. 45 години по-късно Самоводене ще отдаде заслуженото признание на една голяма спортистка, прославила България и родното си село.

Събитието под мотото „Със спортен дух, обща цел и вяра в успеха“ е специален момент за настоящето и бъдещето на спорта в Самоводене. Тогава ще бъде официално представен новият мъжки футболен клуб ФК „Стрела“, който ще защитава името, честта и спортния дух на Самоводене през предстоящия футболен сезон.

„Намерението е да стане един хубав спортен празник, насочен към децата. Поканили сме деца от клубовете по хвърляне на копие и на диск от Велико Търново да демонстрират уменията си на стадиона пред публиката. Всеки, който желае, също ще може да се пробва под вещото ръководство и наблюдение на Антоанета Селенска. Поканили сме именитата ни съселянка да стане и кръстница на отбора“, коментира за „Борба“ кметът на Самоводене Валентин Къндев.

Антоанета Иванова Тодорова – Селенска е родена на 8 юни 1963 г. в Самоводене. Световния си рекорд тя поставя на състезание в Загреб, когато е едва на 18 години. През същата година е избрана за спортист на Балканите, става и най-младият почетен гражданин на Велико Търново. Отличието тогава й е връчено в Пионерския дом.

Антоанета Селенска е участничка на три олимпиади – Москва (1980), Сеул (1988) и Барселона (1992).

А самият футболен клуб „Стрела“ не съществува повече от 30 години и сега се възражда. Той носи това име още от 1934 г., когато в селото се създава колоездачен клуб „Стрела“, предал наименованието и на клубовете от други спортове, разказва още Къндев.

„45 години световен рекорд. Ново начало за футбола. Една общност, обединена от спорта. Нека заедно изпълним стадиона и превърнем този ден в истински празник на спорта!“, призовават от Кметството.

Ана РАЙКОВСКА