Съставиха 10 акта и 146 глоби на пътни нарушители за ден

През денонощието полицейските патрули в област В. Търново са проверили общо 484 лица, от които 119 за употреба на алкохол и 323 автомобила, от тях 33 товарни и 4 мотоциклета. Заснети са 113 видеоклипа за скорост. Съставени са 10 акта и са наложени 146 глоби по фиш.

Нерегистриран автомобил установиха служители на РУ – Павликени. На 11 август следобед в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 51-годишен от Бяла черква.

В хода на проверката е установено, че автомобилът не е регистриран по установения ред. Започнато е бързо производство.