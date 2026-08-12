Театър на краката от Италия е поредната изненада на Международния фестивал „Лято, кукли и приятели”

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели” 2026, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, представя на 15 август в 11:00 часа на сцена „Арт Лято” до Художествената галерия „Борис Денев” представление без думи от репертоара на TEATRO DEI PIEDI от Рим.

„Накъдето те водят краката” е авторски спектакъл на световноизвестната актриса Лаура Кибел. Повече от тридесет години тя е първият артист, който представя този уникален жанр на сцените по целия свят. Безсловесно шоу, в което ръце, крака и колене се превръщат в кукли и разказват кратки въздействащи истории без думи. Впечатляващо, иронично, изумително.

Последна възможност за посещение на традиционната изложба „Сцена и кукли” в конферентната зала на Художествена галерия „Борис Денев”! Експозицията е посветена на творчеството на сценографа Юлия Лачева – оригинални ескизи, проекти и театрални кукли от спектакли. Лачева е утвърден български сценограф, възпитаник на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Творчеството ѝ се отличава с визуално въображение, приказност и прецизна изработка на детайлите, съобразени със спецификата на кукленото изкуство.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели” 2026, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев” и Народно читалище „Надежда –1869″. Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен.