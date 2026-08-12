Велико Търново и две села без вода днес

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 12.08.2026 г. ( сряда) от 09:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за с. Сливовица, общ. Златарица.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 12.08.2026 г. ( сряда) от 09:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Полтава”.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 12.08.2026 г. ( сряда) от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за с. Равново, общ. Златарица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.