сряда, август 12, 2026
Последни:
вода
Общество

Велико Търново и две села без вода днес

БОРБА БГ 353 четения 0 Comments

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 12.08.2026 г. ( сряда) от 09:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за с. Сливовица, общ. Златарица.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 12.08.2026 г. ( сряда) от 09:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Полтава”.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 12.08.2026 г. ( сряда) от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за с. Равново, общ. Златарица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Вижте още

В община Свищов се провеждат обучения по професия „Работник в озеленяването“

БОРБА БГ 244 четения 0

Община Велико Търново: „Обезопасяваме частната къща”

БОРБА БГ 1142 четения 0
залесяване

Залесяват над 5,7 ха нови гори край Свищов, за да пазят региона от наводнения

Ана Райковска 140 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *