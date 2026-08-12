“Янтра” (П. Тръмбеш) допусна обрат срещу “Светкавица 2014” в Търговище

“Янтра” (Полски Тръмбеш) загуби с 2:1 от “Светкавица 2014” (Търговище) в контрола, която се игра на стадион „Димитър Бурков“.

Тимът, воден от старши треньора Петър Кръстев, откри резултата и на почивката водеше с 1:0. След паузата бяха извършени множество смени, а домакините достигнаха до победен обрат. Първо Серкан Тодоров заличи пасива. После Дани Бонев изведе Златин Боянов, който пък реализира второто попадение за „мълниите“. Загубата е четвърта по ред за тръмбешчани в контролна среща.

Това бе предпоследната контрола за “Янтра”, а последната е на 15 август (събота) срещу “Левски” в Лясковец.

Новият сезон в Северозападната Трета лига стартира на 22 август, като в 1 кръг тимът е домакин на “Бдин” (Видин), във втория гостува на “Ком- Берковица”, а в третия приема “Академик” (Свищов).