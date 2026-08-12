Защо сметките за ток се променят със сезоните и как бизнесът може да намали разходите си?

Разходите за електроенергия не зависят само от количеството потребен ток. Температурите, производството от възобновяеми източници и часовете, в които бизнесът използва най-много енергия, също оказват сериозно влияние върху крайната сметка.

Всеки сезон създава различна ситуация на енергийния пазар, а познаването на тези особености може да помогне на компаниите да планират по-добре разходите си.

Зимата повишава потреблението и цените

През студените месеци потреблението на електроенергия нараства заради отоплението и по-продължителното използване на осветление. В същото време производството от фотоволтаични централи е по-ниско поради по-кратките дни, ограниченото слънцегреене и неблагоприятните атмосферни условия.

Това увеличава ролята на конвенционалните централи, чието производство е свързано с по-високи разходи за горива и въглеродни емисии. В резултат борсовите цени през зимата често остават на по-високи нива.

Пролетта носи евтин ток през деня, но по-високи цени вечер

Пролетта е сред най-благоприятните периоди за производството на електроенергия от фотоволтаични и водноелектрически централи. В определени часове предлагането може значително да надвиши търсенето и да доведе до много ниски борсови цени.

След залез слънце обаче производството от фотоволтаици рязко намалява. За покриване на потреблението се включват по-скъпи и гъвкави мощности, което може да предизвика сериозни ценови разлики между дневните и вечерните часове.

Летните жеги също крият рискове

Високите летни температури увеличават използването на климатични системи в офиси, търговски обекти, хотели и производствени предприятия. Макар слънчевите дни да са повече, при екстремни горещини ефективността на фотоволтаичните панели може да намалее.

След залез потреблението за охлаждане често остава високо, докато производството от слънчева енергия изчезва. Това създава предпоставки за ново покачване на цените във вечерните часове.

Как бизнесът може да оптимизира разходите си?

Един от възможните подходи е преместването на по-енергоемките дейности в часовете, когато борсовите цени са по-ниски. За много компании това означава по-активна работа през периодите с високо производство от възобновяеми източници.

Системите за съхранение на енергия също могат да бъдат полезни, като позволяват зареждане при по-ниски цени и използване на натрупаната енергия в по-скъпите часове.

Не по-малко важно е познаването на собствения профил на потребление и изборът на план за доставка, съобразен със спецификата на бизнеса. Така сезонните промени могат да бъдат управлявани по-добре, а сметката за ток да се превърне от неприятна изненада в по-предвидим разход.

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