Затварят за два дни старата част на Велико Търново за фестивала „48 часа Варуша юг“

Старата част на Велико Търново на 14 и 15 август – петък и събота, става сцена на най-мащабния фестивал в България „48 часа Варуша юг“, което налага въвеждането на временна организация на движението.

Затварят за движение и освобождават от паркирали автомобили следните улици и улични участъци:

Ул. „Поп Матей Преображенски“ от кръстовището с ул. „Опълченска“ до пл. „Самоводска чаршия“ на датите 14 и 15 август за времето от 18 до 23 ч. или до приключване на събитието.

Каменния мост на река Янтра, ул. „Климент Охридски“, пл. „Цар Асен I“, улиците „Иван Вазов“, „Никола Пиколо“, „Велчо Джамджията“, „Читалищна“, „Опълченска“, Стефан Стамболов“, ул. „Независимост“ до пощата, на дата 15 август, събота, от 18 до 23 часа или до приключване на събитието.

Ул. „Георги С. Раковски“ от кафе „Стратилат“ до пл. „Самоводска чаршия“ ще бъде затворена през целия съботен ден от 6 часа сутринта до 23 часа вечерта.

На 15 август се променят и маршрутите на някои от автобусите в старата част.

От 18 часа номерата 20, 40, 50, 100 и 110, според разписанията им, от спирка „Майка България“ продължават по ул. Христо Ботев“, ул. „7 юли“, въртят на кръговото кръстовище под Летния театър и продължават по ул. „Христо Ботев“ и „Васил Левски“. В останалата им част маршрутите на цитираните градски автобуси остават непроменени.

Поддържането на временната организация на движението, както и депортирането на паркирали в нарушение или пречещи на движението МПС-та е възложено със заповед на кмета Даниел Панов на „Организация на движението, паркинги и гаражи“.

Ана Райковска