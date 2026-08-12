Връчват златна перпера  на Антоанета Селенска по случай 45 години от световния рекорд в Загреб

1981 е звездната година в кариерата на копиехвъргачката- от 12 състезания печели 11!!!

Със златна перпера, почетен символ на Кмета на Община Велико Търново и Старопрестолна грамота ще бъде отличена змс Антоанета Селенска по случай 45 години от световния рекорд на копие, поставен от нея.

Подготвени са и специални плакети, с които ще бъдат наградени личности и институции с принос за успехите на почетната гражданка на В. Търново, като спортист, треньор и преподавател. Церемонията ще е на 15 август /събота/ по време на паузата между полувремената на футболната среща между отборите на „Етър ВТ“ и „Рилски спортист“ /Самоков/, която започва от 19:00 часа, за да могат приятелите на спорта да аплодират световната рекордьорка.

На 15 август 2026 година се навършват 45 години от световния рекорд в дисциплината хвърляне на копие, поставен от змс Антоанета Тодорова- Селенска. На тази дата през 1981 година по време на състезания по лека атлетика за Европейската купа, проведени в Загреб /Хърватия/, родената на 8 юни 1963 година в село Самоводене състезателка, изпраща уреда на 71,88 метра и поставя нов световен рекорд за жени. Седмица след това на 22 август в Утрехт /Нидерландия/ става европейска шампионка за девойки с 64.14 м. Следва нов триумф на 6 септември в италианската столица Рим, където печели Световната купа отново с резултат над 70 метра – 70.08. 1981 година е най- успешната в кариерата на Тони. От 12 състезания тя не печели само едно.

Първият голям международен успех на Селенска е през юни 1980 година в София, когато става балканска шампионка, след което участва на Олимпийските игри в Москва, където заема 10-о място на финала с 60.66 м.

В края на 1981 г. за постиженията си е определена за Спортист №1 на Балканския полуостров, Спортист №2 на България и Спортист №6 в света, избрана е за почетен гражданин на В. Търново.

В богатата си спортна кариера Антоанета Тодорова- Селенска е участвала на три Олимпиади– Москва през 1980 година, Сеул през 1988 година и Барселона през 1992 година. Многократна републиканска шампионка, победителка в редица национални и международни състезания. Като треньор е изградила национални шампиони- Тамара Косева, Деница Колева, Елеонора Увалиева, Михаил Селенски, Камен Минков…Дългогодишна преподавателка в Старопрестолната гимназия по икономика. Селенска е първата спортистка, избрана за Почетен гражданин на В. Търново.

Тържествата по повод годишнината от световния рекорд започват на 15 август 2026 г. (събота) от 18:00 часа на стадиона в село Самоводене.

Кметството организира специално спортно събитие, което е под мотото:

„СЪС СПОРТЕН ДУХ, ОБЩА ЦЕЛ И ВЯРА В УСПЕХА“.

Празникът ще бъде специален момент за настоящето и бъдещето на спорта в Самоводене. Предвидено е официалното представяне на новия мъжки футболен клуб:

ФК „Стрела“, на който световната рекордьорка е поканенена да стане кръстница.

„Нека заедно изпълним стадиона и превърнем този ден в истински празник на спорта! Очакваме Ви на 15 август от 18:00 часа на стадиона в Самоводене!

Със спортен дух, обща цел и вяра в успеха!“, апелира кметът на селото Валентин Къндев.

Снимки: БТА за „100 години българска атлетика“