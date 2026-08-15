Търновци сбъднаха мечтата си за затворена пешеходна улица, макар и само за вечер (ОБНОВЕНА)

Галин Попов направи център в старата столица с минимални средства и много труд

Великотърновци сбъднаха мечтата си за затворена пешеходна улица, макар и само за вечер.

Това стана възможно благодарение на фестивала “48 часа Варуша юг”.

В събота малко след 18.00 часа централната част на Велико Търново заприлича на истински център, за който много от местните жители мечтаят.

Основен виновник за това е организаторът на фестивала Галин Попов, който успя да го направи с минимални средства и много труд.

И понеже той не се случи в Старото военно училище, фестивалът “48 часа Варуша юг” го “премести” по асфалта, където обикновено се движат колите.

Именно водачите бяха най-недоволни в съботната вечер, защото затварянето на основни улици означава обиколки през кварталите “Асенов” и “Света гора”, задръствания и напрежение.

Хиляди жители и гости на старата столица обаче се разхождаха усмихнати по освободените улични артерии, обикновено заети от натоварен трафик. Картината беше неузнаваема, автомобили липсваха, а съживяването на града в средата на август беше факт. Малки и големи посещаваха различните събития, а Велико Търново сякаш беше жив организъм в онзи момент.

Иначе ограничените до тротоарите хотели и заведения сега бяха разпрострели своите маси по платното за движение, бяха сложили украси.

Панорамните площадки се превърнаха в сцени, както и пространството пред Административния съд. Там обаче не се гледаха дела за изборни нарушения, а се пееха песни в продължение на няколко часа.

Бразилското чудо Нилза Коща квартет, Kan Wakan, група Tri O’ Five, местната банда “Свежи таралежи” и двамата диджеи Николай Колев и Николай Божинов превърнаха сцените в любимо място на вечерта. Всички местни и гостуващи таланти можеха да се изявят на караоке сцената на магазин Silver Court.

Буквално на всеки ъгъл някой предлагаше напитки или храна, на които можеше да се насладиш удобно седнал в разположените навсякъде маси, пейки и барбарони. Един от центровете на фестивала беше Самоводската чаршия, където огромна 70-метрова маса събра малки и големи в продължение на часове.

За съжаление, друга любима от предходните години локация, а именно плажът на Янтра, сега беше доста семпла. Самата сцената, на която се изявяваха комици и певци, липсваше, както и атрактивните хамаци. Все пак мястото има особен чар, реката и сега привлече желаещи да се разхладят, а дървените столчета създадоха особено усещане насред диодните лампи.

Организаторите се бяха погрижили да осигурят и ръчна помпа за желаещите да разберат как преди много години са черпили вода от реката.

Неделната вечер все пак приключи с концерт на плажа – на джаз музикантите от Blazin’ Quartet.