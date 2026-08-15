Антоанета Селенска: „Нека спортният дух на нашия град не угасва…“

Със Златна перпера – почетен знак на Община Велико Търново, бе отличена легендата в хвърлянето на копие Антоанета Тодорова-Селенска.

Тя е и първата спортистка, избрана за почетен гражданин на Старата столица.

Репликата на златната перпера на Цар Иван Асен II бе връчена на именитата спортистка на стадион „Ивайло“ под бурните аплодисменти на публиката.

Днес (бел. ред. събота) се навършиха 45 години от световния рекорд в дисциплината, който Антоанета Тодорова-Селенска постигна през 1981-а година на Европейската купа по лека атлетика в Загреб.

На 15 август 1981 г. родената на 8 юни 1963 г. в Самоводене състезателка изпраща уреда на 71,88 метра и поставя нов световен рекорд за жени. Седмица след това става европейска шампионка за девойки, после печели Световната купа отново с резултат над 70 м. 1981 г. е най-успешната в кариерата на Селенска – от 12 състезания тя не побеждава само в едно.

Отличието на Община В. Търново от името на кмета Даниел Панов връчи зам.-кметът Нейко Генчев.

Той подчерта не само спортните й успехи, а примера, който дава на младите поколения великотърновци, и й благодари за всичко, което продължава да прави за Велико Търново и България.

На светлинното табло бяха изписано мотото на Селенска – “Най-голямата свобода е да вярваш в това, което правиш!”.

„Вълнението е огромно! Благодаря на Община В. Търново за това, че пази спортната памет, тя е вечна. Преди 45 г. на този ден имах честта и удоволствието да изкача най-високия връх в световната лека атлетика. Да запишем името на Велико Търново и България в световната история. Благодаря ви от сърце за това признание! Нека спортният дух на нашия град не угасва“, заяви емоционално Антоанета Селенска.

По-рано през деня тържествата започната на стадиона в родното й село Самоводене.

Кметството в лицето на Валентин Къндев организира специално спортно събитие под мотото „Със спортен дух, обща цел и вяла в успеха. Освен многото връчени подаръци и плакети, имаше и официално представяне на новия мъжки футболен клуб ФК „Стрела“, на който световната рекордьорка стана кръстница.