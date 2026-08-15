„Етър ВТ“ прекъсна серията си от победи, като завърши 1:1 у дома срещу новака „Рилски спортист“. Гостите измъкнаха точката с гол на Илия Димитров 4 минути преди края на мача.

„Виолетовите“ показаха две лица в мача. През първото полувреме, докато бяха свежи физически, поведоха рано и изпуснаха куп положения. Такива имаше и след почивката, но грешките бяха много, играта не спореше, а след двубоя Иван Иванов я определи като изключително слаба.

Само за 4 минути след 12-ата „Етър ВТ“ създаде четири стопроцентови положения, от които вкара само едното. Първо Пемперски отблизо можеше да се разпише, но топката бе избита в корнер. След изпълнението му Ушагелов я насочи към вратата и пак Анастас Пемперски отблизо вкара за 1:0.

Веднага след подновяването на играта домакините отново направиха атака, завършена с мощен удар на Ушагелов, изваден от вратаря в корнер. В 16-ата минута Ивайло Марков пък стреля в ъгъла, но Неделчев отново изби в корнер. В 40-та минута Кристиян Величков от отлична ситуация би до гредата, а пак той бе изведен от Марков, но се забави и не можа да вкара.

Гостите също атакуваха, като разчитаха на завършване от опитния си нападател Илия Димитров. Два негови удара с глава минаха опасно до гредите, а шут на Русинов от дистанция бе избит от Виденов. Грешките на етърци зачестиха и постепенно „Рилецо“ овладя ситуацията на терена. Не помогнаха и петте смени, направени от Иван Иванов. Величков изпусна още два гола, като първо стреля във вратаря, а в 66-ата минута бе изведен съвсем сам, но се забави и отново намери стража на съперника.

В последните минути силите на етърци съвсем свършиха и малко преди края след атака на гостите топката стигна до непокрития Илия Димитров отляво, който вкара изравнителния гол.

Въпреки това „виолетовите“ продължават да водят в класирането без загуба, а на 21 август гостуват в дербито с „Локомотив“ (Г. Оряховица), което винаги е натоварено с огромни очаквания.

“Етър ВТ”: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Мартин Борисов, Атанас Атанасов (57 Росен Иванов), Стефан Трайков, Виктор Василев, Георги Иванов (57 Стивиян Макавеев), Ивайло Марков (57 Чавдар Ивайлов), Тома Ушагелов (76 Цветомир Цанев), Кристиян Величков (67 Петър Петров).