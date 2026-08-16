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18- годишите локомотивци тръгнаха с победа в елитната група

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Юношите до 18 години на “Локомотив” стартира с победа в елитната група U18. Възпитаниците на треньора Марин Байчев надделяха като гости с 3:2 над “Берое” в Стара Загора. В здравата битка горнооряховци измъкнаха трите точки, като два пъти се разписа Стефан Чукурлиев, а едно попадение добави Диян Пулов.

“Страхотен старт за “Локомотив”! Нашите момчета започнаха по най-добрия начин участието си в Елитната група U18. Момчетата на Марин Байчев показаха характер, борбеност и огромно желание за победа, като се бориха до последния съдийски сигнал. Този успех е радост за целия клуб и школата ни и още едно доказателство, че трудът, постоянството и вярата в нашите млади футболисти дават резултат. Браво, момчета, гордеем се с вас!”, коментираха от клуба.

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