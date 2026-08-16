45 години от световния рекорд на Антоанета Тодорова-Селенска празнуваха в Самоводене

В събота стадионът в Самоводене бе домакин на специално спортно събитие, посветено на 45-годишнината от световния рекорд на Антоанета Тодорова-Селенска в дисциплината хвърляне на копие – постижение, записало името на българската лекоатлетка в историята на световния спорт.

През 1981 година на Европейската купа по лека атлетика в Загреб тя постига изключителния резултат, световен рекорд, останал като едно от емблематичните постижения в българската атлетика.

Десетки жители и гости на Самоводене имаха възможността да присъстват на празника и да отдадат своето уважение и признателност към именитата спортистка и легенда в хвърлянето на копие.

От името на кмета на Община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов на Антоанета Тодорова-Селенска бе връчена Старопрестолна грамота – признание за нейния изключителен принос към българския спорт и за достойното представяне на България пред света.

Почетни гости на събитието бяха Лиляна Ковачева – дългогодишен треньор и изтъкнат спортист, Красимира Стефанова – треньор по стрелба и Васил Василев – директор на СПГИ „Д-р Петър Аладжов“. Те получиха специални плакети от Антоанета Селенска като знак на признателност и уважение.

Сред присъстващите бяха шампиони и млади надежди. Михаил Селенски – диск, Мария Илиева и Димитър Кръстев– копие, както и други талантливи спортисти.

Събитието бе и повод за представянето на новия мъжки футболен отбор на Самоводене – ФК „Стрела“. С благословията на отец Теодор и с орисията на кръстницата Антоанета Селенска присъстващите пожелаха на момчетата здраве, успехи, спортен дух и отлично представяне през сезон 2026/2027!

Празничната програма продължи с много спортни емоции и настроение, превръщайки деня в истински празник, особено за най-малките спортисти, с подкрепата на “Лактима Балкан“.

„Специални благодарности на учениците от СПГИ „Д-р Петър Аладжов“, които със своята активност и ентусиазъм допринесоха за прекрасната атмосфера на събитието.

Благодаря на всички жители и гости на Самоводене, спортисти, треньори, учители и приятели, които уважиха този специален ден!

45 години по-късно световният рекорд е част от историята, но примерът на Антоанета Селенска продължава да вдъхновява поколения спортисти.

Нека пазим спортната памет на Самоводене и заедно да подкрепяме младите таланти!“, коментира кметът на Самоводене Валентин Къндев.