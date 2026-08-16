Чувстваме се уверени, но малко дисциплина няма да навреди

Вашият хороскоп за понеделник, 17 август

В понеделник търсим хармония, баланс, красиви взаимоотношения и успехи в общуването. Луната е във Везни и е в хармоничен аспект със Слънцето. Аспект, който ни зарежда с енергия, тонус и вътрешна увереност. В същия момент Луната и Сатурн са в опозиция. Положение, което иска от нас дисциплина, спазване на правилата и поемане на отговорност дори в този лежерен отпускарски период.

ОВЕН

Проявете дипломация

В началото на седмицата от вас се изисква да потиснете ината си и да потърсите сговор с хората около себе си. Опозицията със Сатурн предупреждава за известни спънки от страна на по-възрастни колеги или авторитети. Не влизайте в челни сблъсъци, спазвайте добрия тон и не бързайте с решенията. Лято е все пак!

ТЕЛЕЦ

Множество служебни задължения

Понеделник ви заварва с куп дребни ангажименти в ежедневния график. Радвате се на достатъчно тонус да се справите с работата, но се очакват и известни забавяния или пречки, предизвикани от висшестоящи авторитети. Не се ядосвайте за дреболии и не се опитвайте да свършите всичко наведнъж. Давайте го по-лежерно.

БЛИЗНАЦИ

Анализирайте

Денят носи творческо вдъхновение и желание да се отдадете на нещата, които ви носят радост и удовлетворение. Бъдете практични с финансите си. Не правете излишни разходи и не се захващайте с рисковани проекти под влияние на емоциите. Ако някой ви предложи нещо в сферата на работата и бизнеса, анализирайте, преди да приемете.

РАК

Напрежение в дома

Движението на Луната във Везни обръща внимание върху дома, семейните въпроси и хармонията ви с близките хора. Иска ви се у дома всичко да е уредено, но ще се явят известни противоречия, известни ограничения, с които трябва да се съобразите. Характерите и на вашите близки са важни и трябва да се съобразите с тях.

ЛЪВ

Силни и активни сте

Днес имате сили и енергия да проведете доста разговори, да организирате събитията за предстоящата седмица. Независимо дали за вас тя ще е работна, или пък почивна. Внимавайте обаче да не се срещнете с неодобрението на вечно мрънкащи и недоволни хора, които могат да развалят предварителната ви нагласа. А не си заслужава.

ДЕВА

Правите си сметка

Месец август преваля своята половина и за вас е време да обърнете повече внимание на бюджета си. Днес можете да извадите тефтера и да видите как се движите с приходите и разходите, какво ви остава до края на месеца, какво можете да си позволите като възможности за пътувания и развлечения през втората част на август.

ВЕЗНИ

Запазете спокойствие

Луната е във вашия знак, зарежда ви с чар, енергия и магнетизъм. Вие сте настроени доста позитивно спрямо света, но днес е възможно да усетите студенина и лошо отношение от страна на хората около себе си. Не бива да го преживявате критично. Просто си направете изводите и продължете напред.

СКОРПИОН

Заложете на спокойствието

Днешният ден ви подканва да намалите оборотите и да останете малко на заден план. Натрупаната психическа умора може да напомни за себе си. Очаквайте известни спънки при изпълнението на рутинните задачи. Не се тикайте сами в пламъците и не поемайте нови отговорности. Свършете само най-важното в тишина и си осигурете спокойна вечер.

СТРЕЛЕЦ

Ще получите важен съвет

Денят е подходящ за срещи с приятели. Можете да обсъдите нови идеи, да споделите мислите си и да получите разбиране и важни съвети. Не бързайте да налагате мнението си, ако не всички са съгласни с вашата гледна точка. Заложете на диалога, а не на монолога. Вечерта ще се чувствате щастливи от получаването на ценен съвет.

КОЗИРОГ

Чака ви много работа

В понеделник, въпреки че периодът е отпускарски и лежерен, от вас се иска пълна мобилизация в кариерата, желязна дисциплина и много работа, за да успеете да спазите всички крайни срокове. Възможно е да усетите натиск от страна на шефовете. Техните безкрайни изисквания ще ви натоварват, но вие сте готови да отвърнете на удара.

ВОДОЛЕЙ

Спазете процедурите

Вашите мисли днес са насочени към бъдещето, към ученето или предстоящи пътувания. Ще се изправите и пред административни или чисто практически ограничения. Не се опитвайте да прескачате правила или процедури, за да достигнете крайната точка. По-добре е да спазите всичко, да се забавите, но да сте успешни.

РИБИ

Неочаквани разходи

Този ден акцентира за вас темата за съвместните финанси, съвместните застраховки или задължения, които имате като общ ресурс. Възможно е да се почувствате притиснати да платите нещо незабавно. Разход, който не сте предвиждали точно сега, защото сте знаели, че може да бъде отложен във времето напред.

Хороскоп за родените на 17 август – Честит рожден ден! Навлизате в една година, която ще изисква от вас повече търпение, дипломатичност и изграждане на стабилни основи във взаимоотношенията. Очакват ви важни уроци по отговорност и зрялост, които ще ви донесат заслужено признание и траен успех. Градете плановете си с мисъл и упоритост!

Тодор Емилов-Тео