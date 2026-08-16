Готвачката на поколения ученици баба Иванка навърши 100 години

Ден преди Голяма Богородица Иванка Димитрова от Горна Оряховица навърши 100 години. Вековния си юбилей тя отбеляза в дома си, обградена от близките хора. Рожденичката бе уважена от заместник-кмета Петя Иванова и началника на общинския отдел по хуманитарни дейности Миглена Папазова, които донесоха празнична торта и поднесоха поздравления от името на кмета Николай Рашков и председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов. Пожеланията бяха за здраве, спокойствие и още много дни, споделени със семейството.

В своя професионален път баба Иванка е била готвач в ученическия стол на СУ „Г. Измирлиев”, или Гимназията, както е известно школото в града. Започнала е работа първо като помощник в кухнята, оглавявана тогава от нейния съпруг. Майсторското свидетелство на главния готвач, издадено през 1941 г., и до днес седи на видно място в дома й.

Община Горна Оряховица подкрепя възрастни хора и нуждаещи се жители на общината чрез предоставяните социални услуги. Вече две години Иванка Димитрова ползва услугата „Лична помощ“, която помага на ежедневните й дейности от личен, домашен и социален характер. Към настоящия момент чрез Механизъм „Лична помощ“ в община Горна Оряховица се подпомагат общо 339 потребители.

Ана Райковска