Подредиха нестандартна изложба с тухли от цяла България, показаха екземпляр от XV век

Нестандартна изложба с тухли от цяла България беше показана във Велико Търново като част от фестивала „48 часа Варуша юг“. Неин автор е Христомир Славчев от старата столица, който от години има нестандартно хоби да събира керамичните строителни блокове.

В изложбата бяха показани тухли предимно от Освобождението до 1989 година.

„Идеята започна като колекциониране на тухли и тази година решихме да ги покажем на хората“, сподели за „Борба“ Христомир Славчев, който беше подредил част тухлите, показвайки и какви са начините на зидане през годините.

Изложени бяха тухли и от квартал „Варуша“, включително екземпляр от някогашните казарми на 18 Етърски полк, датиращ от 1888 година. Посетителите успяха да видят тухли от Сандански, Гоце Делчев, София, Монтана, Плевен, Севлиево, Горна Оряховица, Бутово, Овча могила, Търговище, Попово, Варна, Шумен, Бургас, Стара Загора, Хасково и Пловдив.

„Може всичко да се промени, но тухлите остават, затова те пазят историята. Каквато и да е политическата система, икономиката, всичко се променя, но не и тухлите“, обясни Христомир Славчев.

Най-старият екземпляр в изложбата беше арабска тухла от XV век. Тя е намерена в църква в Южна България. На нея има арабски надпис.

За съжаление, в момента в България се правят много малко тухли. Според Христомир Славчев не са с особено добро качество.

Михаил МИХАЛЕВ

Ана РАЙКОВСКА

Христомир Славчев (вляво) събира тухли от цяла България.