Показаха вътрешността на тялото с виртуална реалност, великотърновци докосваха микроби

Великотърновци и гостите на старата столица успяха да видят човешкото тяло отвътре. Това се случи благодарение на виртуална реалност и VR очила. Програмата е създадена по дизайн на австрийската художничка Дагмар Шюрер и на практика позволи на мераклиите да докосват микроби и дори да ги съединяват.

Симулацията позволява на участниците да създадат своя собствена реалност, а желаещите да изпробват безплатно бяха десетки. Събитието беше част от фестивала „48 часа Варуша Юг“ и даде възможност на малки и големи да влязат в зала, където с очила ги пренесе в света на човешката анатомия.

Слагайки очилата, те виждат един друг свят, който е прелят с нашия. В смесената реалност новите VR очила позволяват използването на цифрови пространствени приложения, като същевременно остават видими физическата среда и присъствието на останалите участници.

Новите очила са Meta Quest 3 и дават възможност на хората да преместват цифрови обекти с ръце, да ги съединяват и да им придават друга форма.

Дагмар Шюрер често се вдъхновява от научни концепции. Тя ги свързва с нови технологии и изкуствен интелект, дигитално изграждане на светове и поетични интерпретации на човешкото съзнание и връзките му с околния свят.