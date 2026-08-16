„Промени картинката“ разказа как скоро фасовете в моретата ще бъдат повече от рибите

Специална кампания „Промени картинката“ на компанията „Филип Морис“ показа на жителите и гостите на Велико Търново защо фасовете от цигари не трябва да се изхвърлят в природата. На специална изложба с табла посетителите успяха да видят смущаващи факти.

След 10 години фасовете в моретата вероятно ще бъдат повече от рибите, показват проучванията. В същото време всяка секунда се изхвърлят 10 000 фаса.

„Целта на кампанията е да се елиминира изхвърлянето на фасове по улиците и в природата. За съжаление, това е трудно“, сподели Елица Каменова, която е част от организаторите.

В кампанията има въвлечени и студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, които са направили късометражни филми по темата с фасовете. Те бяха излъчвани специално за посетителите.

„Всичко това цели да предизвика усещане за отговорност в хората. Филтрите са направени от пластмаса, много хора не осъзнават, че не са хартиени. Или просто не се интересуват и ги хвърлят. Често виждаме, че ги хвърлят и през колите. Плажовете също са потънали с филтри“, сподели Елица Каменова.