С гол на Жулиян Иванов “Локомотив” удари “Спартак” (Плевен) и вече мисли за дербито с „виолетовите“

Горнооряховският “Локомотив” постигна първата си победа в новото първенство на Втора лига. След равенство и две загуби досега футболистите на Николай Панайотов се наложиха като гости над започналия силно полусезона “Спартак” (Плевен) с 1:0. Мачът се игра на Градския стадион в Ловеч, където домакинстват плевенчани.

Единственото попадение в срещата падна в 21-ата минута, когато централният нападател на локомотивци Жулиян Иванов прати топката в мрежата на Петър Петров за 0:1. Стана оспорван двубой с положения и пред двете врати, но до края нови голове не паднаха.

След този успех “Локомотив” заема 14-ото място с актив от 4 точки. В петък, 21 август, от 18:45 ч. тимът приема в дербито на Севера водача в класирането “Етър ВТ”.

ОФК “Локомотив”: Кристиян Милушев, Дилян Георгиев, Романюк, Ачемпонг, Теодор Райков, Спас Георгиев, Тиаго Матош, Панайот Пасков, Жулиян Иванов, Аврамов, Рангелов.