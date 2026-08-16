МЕДИЦИ СВЕДОХА ГЛАВА ПРЕД ПОДВИГА НА Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ. 63 години след саможертвата на бележития лекар в двора на областната болница беше отбелязан Денят на спасението.

Всяка година на 15 август героите в бяло отдават почит към патрона на търновската болница и всички доктори, полицаи и пожарникари, които са загубили живота си, докато изпълняват служебния си дълг.

След словото на изпълнителния директор д-р Даниел Илиев и поднасянето на венци в знак на признателност имаше вой на сирени.

Д-р Черкезов остава в мислите на медиците като стожер на хуманността и ценен пример за професионализъм. Той загива от раните си при зловеща катастрофа, но преди да напусне земния си път, успява да спаси 47 пътници от горящ рейс.

В негова памет 15 август е обявен за Национален ден на спасението.

Галина ГЕОРГИЕВА