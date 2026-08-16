Състезател на ШК “Етър” грабна купата на Мемориал “Георги Трингов”

От 9 до 16 август в Пловдив се проведе традиционният турнир по шахмат Мемориал “Георги Трингов”. Той е разделен на две категории- А турнир за състезатели с над 1800 Ело и Б турнир с рейтинг до 2000. Състезателят на ШК “Етър” Алекс Енев спечели турнир Б. 15-годишният юноша от Пловдив, който се състезава за великотърновския клуб, постигна 7,5 точки от 9 изиграни партии, преминавайки турнирната дистанция без загуба, и еднолично грабна купата. Той бе поставен под “фаталния” номер 13 в стартовия списък сред 92 участници от 6 държави. След 7 кръг Алекс пое еднолично лидерството, като не го изпусна до края.

“Това е най-сериозният успех до момента в кариерата на нашия юноша. С постижението си той повишава индивидуалния си рейтинг със 116 точки и ще доближи границата от 1900 в новата ранглиста.

Любопитно е, че Алекс Енев е активен състезател и по лека атлетика с много международни успехи. Освен, че успешно съчетава двата спорта, той е и отличен ученик в пловдивската математическа гимназия.

Друг наш юноша, 17-годишният Мартин Кънчев, се включи в майсторския турнир А, където постигна 3 точки и натрупа ценен опит”, разказа треньорката Светла Йорданова.