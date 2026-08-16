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Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица

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Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

В събота сутрин около 06:30 часа, на телефон 112 е получен сигнал от 26-годишна от Горна Оряховица, че е била отвлечена и измъчвана. Пред полицейските служители тя обяснила, че същата нощ е била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица, където е била измъчвана, отрязана й е косата, отнети са й мобилен телефон и пари.

От проведените действия по разследването до момента са задържани четирима мъже и три жени, съпричастни към случая. Установени са мобилният телефон и парите на потърпевшата. Образувано е досъдебно производството за грабеж. Оперативно издирвателните действия продължават под наблюдение на прокуратурата.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова

БТА

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