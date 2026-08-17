понеделник, август 17, 2026
Последни:
Крими

Водач получил инсулт и катастрофирал

БОРБА БГ 237 четения 0 Comments

За три дни са регистрирани три пътни произшествия

Водач пострада при пътен инцидент на път в община Павликени. На 14 август в 10:30ч., движейки се от с. Върбовка към Павликени, 28-годишен водач не съобразил скоростта с атмосферните условия, релефа и състоянието на пътя, и се е преобърнал в канавка. Мъжът е с разкъсна контузна рана на главата и лявото рамо. След преглед от екип на ФСМП-Павликени е освободен за домашно лечение без опасност за живот.

В РУ Стражица на 15 август е получен сигнал за настъпило ПТП на път, отворен за обществено ползване в близост до главен път I-4, водещ към язовир. В злополучния ден лек автомобил “Фиат Панда”, управляван от 64-годишен мъж, се блъснал в паркирано вдясно друго превозно средство.

Пристигналият на място автопатрул и екип на ФСМП Стражица установяват, че водачът има некоординирани движения и труден говор. След преглед във филиала мъжът се почувствал зле, откаран е за преглед в МОБАЛ, където е оставен за лечение с диагноза мозъчен инсулт.

В РУ Стражица е образувана преписка.

Трето произшествие е станало на 16 август около 15:00ч. на третокласен път лек автомобил “Опел Мокка”, управляван от 61-годишен мъж от Горна Оряховица, връхлетял върху движещия се пред него лек автомобил. След катастрофата и двамата водачи избягали. Пострадал е пътникът, возещ се на предна дясна седалка в опела. 53-годишната жена потърсила медицинска помощ в ЦСМП при МОБАЛ. Освободена е за домашно лечение с диагноза натъртвания на главата и гръдния кош.

Вижте още

Иззеха 3,5 кг. контрабанден тютюн от къща в Козловец

БОРБА БГ 218 четения 3

Огнеборци гасиха 12 пожара за ден във Великотърновска област

БОРБА БГ 457 четения 0

Пет денонощия арест за удар с юмрук по патрулка по време на нощна проверка

БОРБА БГ 357 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *