Водач получил инсулт и катастрофирал

За три дни са регистрирани три пътни произшествия

Водач пострада при пътен инцидент на път в община Павликени. На 14 август в 10:30ч., движейки се от с. Върбовка към Павликени, 28-годишен водач не съобразил скоростта с атмосферните условия, релефа и състоянието на пътя, и се е преобърнал в канавка. Мъжът е с разкъсна контузна рана на главата и лявото рамо. След преглед от екип на ФСМП-Павликени е освободен за домашно лечение без опасност за живот.

В РУ Стражица на 15 август е получен сигнал за настъпило ПТП на път, отворен за обществено ползване в близост до главен път I-4, водещ към язовир. В злополучния ден лек автомобил “Фиат Панда”, управляван от 64-годишен мъж, се блъснал в паркирано вдясно друго превозно средство.

Пристигналият на място автопатрул и екип на ФСМП Стражица установяват, че водачът има некоординирани движения и труден говор. След преглед във филиала мъжът се почувствал зле, откаран е за преглед в МОБАЛ, където е оставен за лечение с диагноза мозъчен инсулт.

В РУ Стражица е образувана преписка.

Трето произшествие е станало на 16 август около 15:00ч. на третокласен път лек автомобил “Опел Мокка”, управляван от 61-годишен мъж от Горна Оряховица, връхлетял върху движещия се пред него лек автомобил. След катастрофата и двамата водачи избягали. Пострадал е пътникът, возещ се на предна дясна седалка в опела. 53-годишната жена потърсила медицинска помощ в ЦСМП при МОБАЛ. Освободена е за домашно лечение с диагноза натъртвания на главата и гръдния кош.