463 строителни разрешения за две години и половина: Горна Оряховица отчита засилен инвеститорски интерес

463 строителни разрешения са издадени в Горна Оряховица за периода от началото на 2024 г. до началото на юли 2026 г.

Данните са представени от местната администрация като един от показателите за повишената инвестиционна активност и за по-голямата ангажираност на общината с реализацията на инфраструктурни и обществени проекти, информира кметът Николай Рашков.

Само за последните две години Община Горна Оряховица е възложител по 60 проекта, за които са издадени нови разрешения за строеж. От тях 20 обекта вече са изпълнени и въведени в експлоатация, като към тях се добавят и четири улици, чиито проекти са били подготвени преди 2023 г.

Сред предстоящите обекти е и реконструкцията на ул. „Антон Страшимиров“, чиято реализация трябва да започне през следващата седмица.

ПОВЕЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА ПО-КРАТЪК ПЕРИОД

За сравнение, през целия четиригодишен период на предходния управленски мандат са били издадени общо 495 строителни разрешения за различни възложители.

От настоящото общинско ръководство посочват, че увеличената активност не се измерва единствено с броя на разрешенията, а и с реалното изпълнение на проектите, възложени от Общината.

КРИТИКИ КЪМ ЗАВАРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

От администрацията отправят и критики към част от проектите, наследени от предходното управление. По думите им някои от тях са се нуждаели от сериозни промени, за да отговорят на изискванията за съвременна градска среда.

Посочват се проекти, предвиждащи асфалтиране върху съществуващи комуникации и павирани настилки, без достатъчно решения за отводняване, тротоари и улично осветление. Според общината в някои от количествено-стойностните сметки са установени неточности, включително значителни разлики в предвидените количества материали.

Като проблем се посочва и липсата на цялостна подмяна на тротоарите при част от проектите, където първоначално е било заложено обновяване само на отделни участъци.

ОТКАЗ ОТ НЯКОИ „ГОТОВИ“ ПРОЕКТИ

Настоящата администрация посочва, че се е отказала и от някои заварени проекти, които според нея не са били достатъчно целесъобразни.

Сред тях е планираното саниране на сградата на общинската администрация, определено като прекалено скъпо. Отпаднал е и проектът за енергийна ефективност на ДГ „Детски свят“ в кв. „Калтинец“, тъй като сградата не отговаряла на изискванията за функциониране на детска градина.

Вместо това в момента се извършва основен ремонт на ДГ „Божур“ в кв. „Гарата“, който трябва да подобри условията за децата.

МНОГО РАБОТА ПРЕДСТОИ

От общинската администрация подчертават, че независимо от реализираните до момента проекти, пред Горна Оряховица и останалите населени места в общината предстои още значителна работа.

Местната власт очаква и по-активна подкрепа от централната власт за общините и за развитието на регионите.

Особено внимание се обръща на Северна България, която според местната администрация дълго време е оставала встрани от големите инвестиционни процеси.

Основният показател за успеха обаче предстои да бъде не само броят на издадените разрешения за строеж, а колко от планираните проекти реално ще бъдат реализирани и как ще променят градската среда и инфраструктурата на Горна Оряховица.