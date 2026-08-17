Арест за пиян и неправоспособев водач, задигнал общински  автомобил

Извършител на противозаконно отнемане на общински автомобил е задържан в РУ Свищов.

На 16 август в 22:05ч. е получен сигнал от кмета на Община Свищов за противозаконно отнет от паркинг в крайдунавския град автомобил, собственост на общината. Превозното средство било открито спряно в с. Българско сливово.

Водачът е осъждан, неправоспособен е, а пробата за алкохол отчела концентрация от 1,86 промила. 37-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Свищов е образувано ДП за престъпление по чл. 346, ал. 2 от НК.