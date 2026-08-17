Библиотечни специалисти от В. Търново се запознаха с работата на своите колеги в Нидерландия

Библиотечните специалисти Анастасия Радева, Диляна Георгиева, Симона Стойкова и Ивелина Митева от РБ „П. Р. Славейков“ посетиха нидерландските градове Ситард-Гелен и Маастрихт в рамките на проект по програма „Еразъм+“.

Домакин на работното посещение беше Пеер Боселие, архивист в Регионалния архив в Ситард-Гелен и дългогодишен партньор на библиотеката в предходни проекти.

По време на визитата екипът се запозна с дейността на Регионалния архив и неговата специализирана зона за цифровизация на архивни материали, посетиха публичната и академична библиотека LIGNE в Ситард, архива Tracé в Маастрихт и градската библиотека на Маастрихт.

Специален акцент бе срещата с реставратора на редки и ценни издания Кор Кнопс, който представи техники за реставрация и опазване на библиотечни и архивни документи.

Посещението беше добра възможност за обмен на професионален опит, вдъхновение и добри практики, които могат да намерят приложение в работата на РБ „П. Р. Славейков“.