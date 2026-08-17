Близки на починал трошили линейка и заплашвали медици

Досъдебно производство за повреждане на линейка и отправяне на закани към медицински лица е започнато в РУ Павликени.

На 15 август в 22:30ч. в манипулационната на ФСМП в Павликени е заведен 53-годишен мъж с оплакване за гадене и стомашни проблеми, които го мъчели от два дни. Роднините на пациента нахлули в манипулационната на филиала и се държали арогантно с медицинския екип.

Междувременно мъжът починал в следствие на остра сърдечно-съдова недостатъчност. При научаване за смъртта напрежението между роднините на починалия и медицинския екип ескалирало. Почернените близки отправили обиди и заплахи към медицинския персонал. Освен това те нанесли удари по паркираната пред сградата на спешния център линейка като потрошили едната чистачка . По случая са разпитани свидетели.

В РУ Павликени е образувано ДП за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и чл. 144, ал. 3, т. 1 от НК.