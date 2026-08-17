Глинени просфори изработиха в импровизирано ателие в двора на Етнографския музей

Близо 50 просфори излязоха от импровизираното грънчарско ателие, в което се беше превърнал дворът на Етнографския музей в Долна Оряховица в събота.

Изработиха си ги децата и родителите им, включили се в семейната събота, посветена на грънчарското изкуство и обредните тайнства на старите българи. В този интересен свят те бяха водени от Анна и Димитър Спасови от сдружение „Вила Аквила“.

В началото Димитър разказа на гостите за историята и символиката на просфорите. Това са своеобразни печати, с които се оформят различни символи върху обредните хлябове. След това заедно с Ани всички малки и големи участници в семейната събота се включиха в грънчарското ателие и всеки си изработи своя просфора. Междувременно Димитър показа как са се правели парите в античността и хлапетата се забавляваха да секат римски монети.

Глинените печати ще бъдат изпечени в пещта на майсторите и ще бъдат върнати в музея. На 29 август, в последната от тазгодишните съботи, шеф Ивайло Иванов ще покаже как се правят обредни хлябове и ще се използват именно просфорите, изработени в грънчарското ателие.

Седмица преди това, на 22 август, Етнографският музей в Долна Оряховица отново очаква посетителите за едно истински гастрономическо преживяване – ще се майстори лютеница по изпитаната рецепта на уредника на музея Петър Георгиев.

Източник: Исторически музей – Горна Оряховица