Нов голям успех за „Пеещи камбанки“ – 12 награди от международен фестивал в Италия

Детска вокална група „Пеещи камбанки“ продължава да носи гордост на Велико Търново. Талантливите момичета от старата столица се представиха изключително успешно на Международния фестивал за млади изпълнители, провел се в Римини, Италия.

Формацията на маестро Владимир Габров бе единствената поканена от България. В музикалната надпревара, в която участват състави от цял свят, „камбанките“ печелят цели 12 награди.

Талантите на маестро Габров бяха посрещнати от кмета Даниел Панов и заместник-кмета Снежана Данева-Иванова и заслужено се похвалиха с постигнатите успехи. Седем от купите са за първо място, пет са призовите втори места.

Отличия спечелиха момичетата от всички възрастови групи – до 5-и клас, 5-8-и клас и 8-10-и клас, общият смесен хор, три са и индивидуалните награди.

С диплом и медал за висок професионализъм специално признание получи диригентът и основател на ДВГ „Пеещи камбанки“ маестро Владимир Габров.

Даниел Панов благодари на талантливите момичета, на техните родители и семейства, на маестро Габров. Община Велико Търново продължава категорично да подкрепя талантите на старата столица, подчерта кметът.