Хороскоп, 18 август: Денят е подходящ за довършване на започнати ангажименти

Луната преминава от Везни в Скорпион и е в напрегнати аспекти с Меркурий, Юпитер и Плутон. Внимавайте с прекаленото си желание да контролирате ситуациите и да налагате мнението си на всяка цена. Денят е подходящ за довършване на започнати ангажименти и да приключите ненужни казуси, но не и за започване на нови инициативи. Говорете ясно, не се поддавайте на провокации и оставете крайните изводи и оценки за друг ден.

ОВЕН

Овладейте емоциите

Във вторник ви се иска да ускорите събитията и да приключите с важни финансови или служебни въпроси. Сутрешните часове обаче са нервни и заредени с искри в общуването. Не влизайте в словесни битки с колеги или партньори. Наложете си спокойствие, работете рутинно и потискайте излишните емоции, за да не съжалявате за казаното.

ТЕЛЕЦ

Бягайте от използвачи

В желанието си да помогнете или да запазите мира можете да станете лесна плячка за хора, които търсят единствено личния си интерес. Пазете личните си граници и избягвайте да влизате в нови уговорки. Не допускайте чужди претенции да объркат личните ви планове. Дръжте на своето.

БЛИЗНАЦИ

Не подемайте инициативи

Обзема ви желание да промените нещо в ежедневния си график или да се заемете с нов проект. Днешният ден обаче ви предупреждава да останете пасивни и да не бързате с генерални действия. Има голям риск да объркате думите и да разпалите някои искри в разговорите. Свършете належащите задачи и не подемайте нищо ново.

РАК

Преценете добре хората

Денят носи творческа нагласа и емоции, но и силно напрежение. Очаквайте позвънявания или съобщения от хора, които се опитват да спечелят съчувствието ви, без да ви дават нищо в замяна. Не се потапяйте в чуждата болка и не раздавайте съвети, които няма да бъдат приети сърдечно. Обърнете внимание на личния си тонус.

ЛЪВ

Чака ви утвърждаване

Напрежението у дома или на работното място днес е осезаемо и можете да избухнете във всеки един миг. Действайте внимателно и не влизайте в спорове с авторитети над вас. Късметът ще ви преследва, ако се придържате към вече започнати инициативи. Овладейте нервността и продължете да работите за благото на своя имидж с търпение и дипломация.

ДЕВА

Прегледайте добре документите

Вторник ви дава възможност да уточните важни подробности в разговорите и да обмените интересна информация, но все пак имайте едно наум. Някои уговорки или документи могат да се окажат и лъжливи. Направете си щателна ревизия на подписаното и не се доверявайте, ако ви кажат, че всичко ще бъде наред. Нека вие сте прегледали това.

ВЕЗНИ

Темата днес е „пари“

Предстои ви ден, в който е добре да извадите тефтера и да прегледате бюджета си до края на месеца. Избягвайте финансови рискове, покупка на непотребни вещи и вземането на парични заеми. Заложете на пълната сигурност и не влизайте в спорове за общи пари или семейни ценности, както и за имоти. Не си заслужава точно сега.

СКОРПИОН

Избягвайте борбите за надмощие

Луната навлиза във вашия знак и ви зарежда с енергия, но денят ви прави прекалено крайни и готови за словесна битка. Желанието ви да водите на всяка цена може да ви отведе в грешна посока. В сутрешните часове сте напрегнати за щяло и нещяло. Не превръщайте деня в арена за борба за надмощие. Не е задължително вие да спечелите.

СТРЕЛЕЦ

Намалете темпото

Отстъпете крачка назад и намалете оборотите. Сблъсъците, които предстоят днес между вас и хората около вас, ще ви научат на един важен урок – невинаги когато искате да кажете нещо, то е правилно и на място. Мерете приказките си, спестете си сарказма и прекарайте вечерта в спокойна атмосфера сред хора, на които имате доверие.

КОЗИРОГ

Търсете диалога

В желанието си да се изявите като лидери днес рискувате да отведете хората около себе си в задънена улица. Не бързайте с решенията и не налагайте мнението си на всяка цена. Потърсете диалога и ще видите, че е доста по-добре, ако обсъдите проблемите, вместо ако ги решавате едностранно. Това е както за работата, така и за личния живот.

ВОДОЛЕЙ

Не прескачайте правилата

Атмосферата в службата днес е доста напрегната и изисква от вас бързи, но и премерени реакции. Възможно е да получите предложения за участие в нови инициативи, но не бързайте да казвате „да“. Проверете дали зад лъскавите думи не се крият неблагоприятни условия. Спазете всички процедури в работата и не прескачайте правилата.

РИБИ

На различна честота

Днес единственото ви желание е да отстоявате личната си свобода и да пропагандирате своята собствена истина, сякаш някой се опитва да ви открадне правото да бъдете свободни. Затова и останалите ще се стремят да ви игнорират и да ви изолират от компанията. Просто не вибрирате в една честота. А вие не искате да сверите своята.

Хороскоп за родените на 18 август – Честит рожден ден! Навлизате в една динамична и важна година, която ще изисква от вас да пречистите средата си на живот от излишни хора. Хора, с които не гледате в една посока, а и не можете да научите нищо едни от други, ако гледате в противоположна. Не се страхувайте да поставяте граници и да отстоявате своите собствени принципи.

Тодор Емилов-Тео