Известният великотърновски писател Ейдриън Уейн има нужда от помощ

Лекарите му установили дългогодишен диабет

Известният писател на книги игри Ейдриън Уейн се нуждае от помощ. Самият той призова своите почитатели и феновете на жанра да му помогнат, след като в началото на лятото се оказал в тежки състояние.

Всичко започнало през 2020 година, когато получил тежки постковид усложнения. Последвали дълги боледувания. На снимката от началото на лятото е един от малкото дни, в които се чувствал добре. За съжаление малко след това се наложило да посети „Спешна помощ“, където установили, че има захар около 20. Лекарите казали, че има многогодишен диабет.

„След това веднага взех всички мерки: строга диета, много движение всеки ден, но както знаете, от един момент нататък е късно тялото да може да се възстанови само – нужен е инсулин. А такъв не можех да получа, понеже здравните ми права не са поддържани точно 5 години, откакто се инвалидизирах от ковида и почти не излизах от нас дълги месеци и години“, сподели Уейн.

Сега единственият начин е да плати всички тези 5 години назад, заедно с лихвите, наведнъж – за да се възстановят веднага здравните права и да получи достъп до изследвания и безплатен инсулин.

Подадох успешно цялата нужна документация, но сумата се оказа доста повече, отколкото ми бяха казали – близо 1400 евро.

Парите, които бях успял да заделя, се оказаха напълно недостатъчни. И сега, вече над 2 месеца след диагнозата в „Бърза помощ“, стоя все още с много висока захар и без инсулин, при което нещата продължават да се влошават“, обясни още авторът на едни от най-успешните книги игри.

„Молбата ми е: който от вас е искал да си поръча нещо от всичките страхотни книги игри (отделно комикси, манга и всичко друго), които пишем, издаваме и предлагаме – да ми пише възможно най-скоро, за да може чрез тези поръчки да се досъберат нужните финанси и без повече тежки отлагания да мога да получа нужното адекватно лечение. Всичко друго ще се оправи.

А точно сега и до края на годината предстои да издам не една, а две съвсем нови книги игри, големи и хубави, които писах ежедневно цяла година – едната от които за отец Валенс. Благодаря ви“, обърна се към феновете Ейдриън Уейн.

Александър Александров, както е истинското име на писателя, стана известен още в началото на 90-те години, заедно със своя съавтор Робърт Блонд. Двамата, като ученици на Езикова гимназия, бяха на върха на славата, след като техните книги буквално се превърнаха в класика за тогавашното подрастващо поколение.

Първата им книга „Варварският бог“ и до днес е една от най-обичаните. По неофициални данни тогавашният тираж на изданието е достигнал 100 000 бройки.

Следват класики като „Сонора“ и поредицата за отец Валенс. За съжаление момчетата от училищната скамейка не стават милионери от хилядите продадени книги. По онова време издателите им заделят смешни хонорари.

Сметката за подкрепа на Ейдриън Уейн е: BG24STSA93000022219448- Александър Паунов Александров

Михаил МИХАЛЕВ