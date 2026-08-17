Книговезането оживя в библиотеката

За няколко дни Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, се превърна в пространство за среща с един стар, но все така ценен занаят – книговезането и реставрацията на книги.

Служители на библиотеката имаха възможност да се потопят в тънкостите на книговезкото изкуство под ръководството на майстор Веселин Топалов – дългогодишен практикуващ специалист с утвърдени умения в традиционното книговезане и реставрацията на книжен фонд.

В рамките на обучението участниците се запознаха с различни етапи и техники от книговезкия процес – подготовка на книжното тяло, шиене на книговезки стан, работа с книговезки материали, оформяне и укрепване на книжното тяло, изработване и възстановяване на твърди подвързии, както и подходи за работа при различни видове повреди.

Участниците имаха възможност не само да наблюдават демонстрации, но и практически да приложат наученото, като преминат през отделните етапи на възстановителния процес.