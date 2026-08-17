Кола блъсна дете на паркинг, велосипедист се  заби в автомобил

Невръстно дете е пострадало при пътен инцидент на паркинг във Велико Търново.

На 14 август около 13:00ч. на ул. „Магистрална“ лек автомобил, управляван от 38-годишен водач, блъснал преминаващо по паркинга на магазин „Практикер“ 4-годишно момиче. Детето е настанено за наблюдение в МОБАЛ с диагноза неуточнена чревна непроходимост.

Същия ден в с. Пчелище 73-годишен велосипедист се е забил в паркиран специален автомобил “Мерцеде Арокс”. След преглед в МОБАЛ мъжът е освободен за домашно лечение с диагноза охлузна рана на главата.

Двете произшествия са обработени по административен ред.