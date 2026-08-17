Кристина Енчева с първо място от Performist Fest в Турция

Младата горнооряховска певица Кристина Енчева се завърна от престижния конкурс Performist Fest в Истанбул с две отличия.

Гласовитото момиче спечели първо място в категория „Свободна песен“ за тийнейджъри, както и второ място в категория „Най-добра песен“ с авторската си композиция „Крадец на души“.

„Конкуренцията беше сериозна, участваха изпълнители от 15 държави. За мен беше истинско удоволствие да изляза на сцената на „Харбие Мухсин Ертугрул“ и да пея под съпровода на оркестър. Performist Fest беше едно изключително преживяване и за мен е чест да го споделя с толкова много сродни души! Искам да благодаря на родителите си за подкрепата, както и на журито за високата оценка на изпълненията ми. Турция ще ми липсва!“, сподели Кристина, която през последните няколко месеца завоюва множество престижни награди в различни държави.

Михаил МИХАЛЕВ