Кючекът пред „Асеневци“ стигна до прокуратурата, ромите от клипа са извън страната

Привикват ги, за да ги глобят

СКАНДАЛНИЯТ КЛИП НА ОРКЕСТЪР, СВИРЕЩ КЮЧЕК, И ОРИЕНТАЛСКА ТАНЦЬОРКА НА ПАМЕТНИКА „АСЕНЕВЦИ“ ВДИГНА НАКРАК ИНСТИТУЦИИТЕ.

Полицията вече е установила самоличността на участниците във видеото, но се оказва, че те са напуснали страната. След огромното обществено недоволство и възмущение музикантите изтриха песента от социалните мрежи.

Разследващите предполагат, че оркестърът е в Германия, тъй като телефонните номера, оставени за контакт в самото видео, са със съответния код за немската страна. Пред полицията музикантите са заявили, че ще се явят за обяснения, когато се приберат у нас.

Кадрите предизвикаха взрив от негативни коментари в интернет, след като преди броени дни видеото с кючек плъзна в социалните мрежи.

Остра реакция последва веднага от кмета на Велико Търново инж. д-р Даниел Панов, който сезира Министерство на културата и Областната дирекция на МВР. Министър Евтим Милошев също се обърна към полицията.

„Паметникът „Асеневци“ не е място за кючеци. Още повече, когато са снимани с вероятна търговска цел“, заяви градоначалникът.

Управникът напомни, че монументът и „Боруна“ са част от Историческо селище Велико Търново – ансамблов паметник на културата от национално значение. Според него случилото се е посегателство срещу културната ценност и покрива съставите на няколко нарушения на Закона за културното наследство.

За подобни нарушения може да бъде потърсена административно-наказателна отговорност, а максималната глоба достига до 25 000 евро.

Инж. д-р Панов настоя случаят да бъде разгледан и през призмата на нарушение на обществения ред. Призова музикантите да застанат пред Районния съд по процедура за налагане на санкции по Указа за борба с дребното хулиганство.

Галина ГЕОРГИЕВА