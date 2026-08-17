Oсвежават маркировките на 63 пешеходни пътеки преди началото на учебната година

Общинското предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ще освежи до 11 септември хоризонталните маркировки на 63 пешеходни пътеки в районите на учебните заведения в община Велико Търново.

В близост до училищата, детските градини и ясли на територия на общината има общо 84 броя пешеходни пътеки, като към настоящия момент 21 от тях са в добро състояние.

Ремонтът и поддръжката на техническата инфраструктура на територията на община Велико Търново са възложени на фирма „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново. През годината бяха преасфалтирани ул. „Иван Вазов“, ул. „Стефан Стамболов“ и асфалтовият участък на ул. “Цар Иван Асен II“ в старата градска част на Велико Търново.

Също така „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД през пролетта и лятото на 2026 г. извършиха текущи ремонти по подобряване на експлоатационното състояние на транспортната инфраструктурата около училищата, детските градини и ясли, ремонт на улични асфалтови настилки в размер на осигуреното годишно финансиране.

Предстои до 11 септември да се възстановят асфалтовите настилки, разкопани при ВиК авариите в града. През 2026 г. са направени 1760 кв. м хоризонтална надлъжна и напречна пътна маркировка по уличната мрежа на гр. Велико Търново, в т.ч. пешеходни пътеки М 8.1. и информационни надписи М 18 – „Погледни!“.