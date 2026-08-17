Звеното работи на пълни обороти, предвижда се безплатна профилактика

ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ Е НАПЪЛНО ОКОМПЛЕКТОВАНО С ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ. Екипът се подмладява с нови попълнения, а придобитият от лечебното заведение статут на база за специализация дава възможност да бъдат привличани още млади кадри. Това съобщи началникът на отделението д-р Силвия Анастасова.

По думите й възможността болницата да обучава специализанти е особено важна за осигуряването на приемственост между поколенията лекари.

„Чудесно е, че болницата получи статут на база за специализация, защото така може да привлича млади кадри в отделенията. Наличието на млади колеги в екипа е ценно, тъй като има колеги в пенсионна възраст, а така, след като обучим новите попълнения, ще гарантираме приемственост“, коментира тя.

Сред младите попълнения е и студентът по медицина Ивайло Ленов. Той е възпитаник на МУ – Плевен и съвсем сам е избрал да оползотвори лятото за доброволен стаж в отделението.

„Той работи с много желание, добре се вписва в колектива, помага на медицинските сестри, но и активно участва и в медицинските манипулации, които се правят от лекарите“, обясни д-р Анастасова.

След дни към колектива ще се присъедини и младият д-р Александър Любенов. Той е почти завършен специалист, остават му само няколко модула до придобиване на специалност.

От месец и половина част от колектива е и д-р Марин Маринов, като разчитаме на неговата квалификация по образна диагностика.

„Отделението е покрито и окомплектовано с кадри. Работим активно, на пълни обороти, освен от великотърновска област, имаме пациенти и от Омуртаг, Разград, Търговище“, сподели д-р Анастасова.

Едно от направленията, в които екипът работи активно, е и лечението на пациенти с хроничен хепатит. Осигуряват се вирусологични изследвания за определяне нивото на репликация на вируса.

За разширяване на достъпа до тази медицинска помощ е проведена среща с общопрактикуващи лекари в Горна Оряховица.

Следващата стъпка пред колектива е да постави по-силен акцент върху профилактиката. През есента се предвижда организирането на безплатен скрининг на черния дроб и дебелото черво.

Инициативата ще даде възможност да бъдат откривани навреме пациенти с чернодробна стеатоза и мастна дегенерация, хепатит, цироза и др.

„Целта е да насочим вниманието на пациентите към тези важни заболявания и навременна профилактика и лечение“, допълва д-р Анастасова.

Галина ГЕОРГИЕВА