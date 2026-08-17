Община Свищов обновява детските площадки в града за по-сигурна и модерна градска среда

Община Свищов продължава изпълнението на ежегодните си дейности по ремонт на детските площадки и подмяна на амортизираните съоръжения в града.

Процесът е част от дългосрочната стратегия на общинското ръководство за създаване на по-добра, модерна и естетична жизнена среда, която отговаря на съвременните стандарти за качество и комфорт.

Дейностите се извършват поетапно, според разполагаемия бюджет на общината, като целта е обновяването да обхване всички съоръжения за детска игра и забавления на територията на града. Сред последните завършени обекти е площадката пред жилищния блок на ул. „П. Р. Славейков“, която е изцяло подновена и с нова настилка.

Основен приоритет при реализацията на плануваните дейности е пълната безопасност на съоръженията. Община Свищов залага на сертифицирани материали, ударопоглъщащи настилки и здрави конструкции, които гарантират спокойствието на родителите и предпазват децата от наранявания по време на игра.

Тези инвестиции в градската инфраструктура са ясен знак за последователната грижа на Общината за младите хора и младите семейства. Създаването на привлекателни, чисти и сигурни зони за отдих и игра стимулира децата да прекарват повече време на открито и подобрява цялостния комфорт на населението в жилищните райони. Община Свищов ще продължи да работи активно за превръщането на града в още по-добро и уредено място за живот и развитие на следващите поколения.