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празникът на арбанаси
Общество

Отбелязаха празника на Арбанаси с песни, танци и Поли Паскова

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Празникът на Арбанаси – Голяма Богородица, беше отбелязан и тази година в центъра на китното село.

Благослов отслужи отец Киприян, а поздрави отправиха кметът на Арбанаси Ваня Андреева и заместник-кметът на Велико Търново Нейко Генчев.

За настроението в празничната вечер се погрижиха талантите от Детско студио “Румина”, Танцов състав “Динамик”, Танцов фолклорен клуб “Балканика”. Кулминацията бяха изпълненията на народната певица Поли Паскова.

празникът на арбанаси

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