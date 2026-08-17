Отбелязаха празника на Арбанаси с песни, танци и Поли Паскова
Празникът на Арбанаси – Голяма Богородица, беше отбелязан и тази година в центъра на китното село.
Благослов отслужи отец Киприян, а поздрави отправиха кметът на Арбанаси Ваня Андреева и заместник-кметът на Велико Търново Нейко Генчев.
За настроението в празничната вечер се погрижиха талантите от Детско студио “Румина”, Танцов състав “Динамик”, Танцов фолклорен клуб “Балканика”. Кулминацията бяха изпълненията на народната певица Поли Паскова.