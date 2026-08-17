Плувци от всички възрасти участват в турнир по водно спасяване

Турнир по плуване и водно спасяване ще изпита възможностите на момчета и момичета, жени и мъже от всички възрасти в Полски Тръмбеш. Събитието ще се състои в спортен комплекс „Добри Динев“ на 30 август, като крайният срок за записване е 25 август.

Организатори са Общината, местната комисия срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и плувен клуб „Янтра“ – Полски Тръмбеш. Участниците са разделени по възрастови групи.

Първата е момчета и момичета до 10 навършени години, които ще се състезават на 50 метра свободен стил и 50 метра брус.

Втората група е за деца до 12 години, а дисциплините са същите. Третата група обхваща младежи до 14 години, четвъртата до 16 години, като състезателите в двете групи ще се пробват в 50 метра свободен стил и 100 метра съчетано плуване.

Петата група е без възрастови ограничения, а дисциплините са 50 метра свободен стил и 100 метра съчетано плуване.

Отделно ще могат да се изявят и ветераните – мъже и жени.

Във водноспасителния многобой могат да се включат състезатели без ограничения в пола и възрастта.

Ана Райковска