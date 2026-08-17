Празник на царевицата проведоха в Страхилово за поредна година
Празникът на царевицата се проведе за девета година в полскотръмбешкото село Страхилово.
На него присъстваха временно изпълняващият длъжността кмет на община Полски Тръмбеш Росен Русанов и досегашният кмет и народен представител от 52-рото народно събрание Георги Чакъров.
Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, който беше част от журито на фолклорния конкурс, връчи награди, грамоти и медали на всички самодейци за участието. Росен Русанов поднесе приветствие от името на Община Полски Тръмбеш и поздрави участниците и организаторите на събитието.