Празник на царевицата проведоха в Страхилово за поредна година

Празникът на царевицата се проведе за девета година в полскотръмбешкото село Страхилово.

На него присъстваха временно изпълняващият длъжността кмет на община Полски Тръмбеш Росен Русанов и досегашният кмет и народен представител от 52-рото народно събрание Георги Чакъров.

Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, който беше част от журито на фолклорния конкурс, връчи награди, грамоти и медали на всички самодейци за участието. Росен Русанов поднесе приветствие от името на Община Полски Тръмбеш и поздрави участниците и организаторите на събитието.