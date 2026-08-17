Прокуратурата иска постоянен арест за четирима, отвлекли жена, отрязали и косата и я хвърлили в изкопан трап в гробище

С постановление на наблюдаващ прокурор лицата са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата е внесла в Районен съд-Горна Оряховица искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите.

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 198 от НК – във връзка с подаден сигнал от потърпевшата, че е била отвлечена, измъчвана и ограбена. Със сила противозаконно са и били отнети 50 евро и мобилен телефон.

В хода на разследването е установено, че лицата са се познавали помежду си. Обвиняемите решили да вземат от пострадалата мобилен телефон и пари. За да преодолеят нежеланието ѝ, в с. Сушица, те я завели в района на гробищата, където отрязали екстеншъни на косата ѝ, изкопали трап и със сила я бутнали в него. След като взели вещите се прибрали в Г. Оряховица.

В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на окръжна прокуратура и след анализ, делото ще бъде изпратено на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА