Събират средства за ремонт на вековна църква в Яковци

Жители на еленското село Яковци начело с Мирослав Лазаров и кметския наместник Румен Стойков са повели кампания за спасяването на местната църква „Св. Троица“.

Миналата година с драния са подновени покривът и улуците за 27 000 лв., но по думите на Стойков в момента най-належащо е да се направи дренаж около храма, тъй като има много подпочвени води. Прогнозно строителните дейности ще струват около 2000 евро.

„Течове вече няма, но от тези води влагата е голяма. Мазилката е подпухнала и трябва да се изкърти, а камъните от зидовете да се фугират. Плочите на пода също не са в добро състояние, но на този етап не можем да мислим за него. Намерили сме и кой да поднови стенописите. Важно е първо да закрепим църквата“, коментира за „Борба“ Румен Стойков, който е и член на църковното настоятелство.

Храм „Св. Троица“ е строен през 1883 г., но повече информация за него трудно може да се намери, защото следите на кондиката се губят. Той многократно е обект на кражби, особено през мутренските 90-те години на миналия век, когато изчезват всички оригинални икони.

Камбанарията е в добро състояние, но стълбището в нея е порутено и трябва и то да се направи.

Иначе храмът е действащ, постоянен свещеник няма, но в него служи божи служител от с. Буйновци. Дори миналата седмица имало сватба.

Открита е дарителска сметка, по която от 60 дарители има преведени 2452,90 евро. Когато започне работа по ремонта, ще се включат и доброволци с труда си.

В Яковци по постоянен адрес живеят 13 души, но със жителите от присъединените 8 махали населението нараства докъм 60.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Даниела Чернакова