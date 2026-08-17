След 10 години от Мазневската чешма отново потече изворна вода

След близо 10-годишно прекъсване от чучура на емблематичната за град Лясковец Мазневска чешма, построена през 1972 г., отново потече изворна вода.

В средата на юни 2026 година по разпореждане на кмета Васил Христов служители от ОП „Благоустройство, озеленяване и почистване” и будни граждани предприемат необходимите действия, за да стане чешмата отново действаща.

След направените изследвания в лабораторията на „ВиК Йовковци“ е установено наличие на ентерококи и ешерихия коли. Водата може да се използва за битови нужди, но не е годна за пиене. Предстои почистване и дезинфекция на резервоара, след което ще бъде взета нова проба.

Прочутата и обичана от лясковчани чешма дава и името – „Мазневска чешмичка”, на пенсионерския клуб, създаден на 10 май 1995 г., който се намира в близост до нея.

Ана Райковска