Три загуби за тимовете на „Етър ВТ“ на старта на елитните групи

Със загуби като гости стартираха трите юношески отборо на “Етър ВТ”, които се състезават в елитните групи.

При най- малките до 15 години „виолетовите“ бяха на крачка от първи точки в първенството. Великотърновци водеха с 0:1 при гостуването си на “Национал” в София, но домакините стигнаха до обрат в самия край на мача.

Мартин Григоров изведе гостите напред в 35-ата минута и така завърши полувремето. В 59-ата минута Стивън Пенев изравни за “Национал”, а 4 минути преди края Александър Лазаров вкара за крайното 2:1.

След тях играха U16 формациите на двата тима. Домакините от “Национал” поведоха още в 7-ата минута с попадение на Людмил Гюнелиев, но в 35-ата Пресиян Николаев изравни за етърци.

Съперникът успя до края да вкара два гола чрез Калоян Полимеров и Стефан Йорданов в последните минути и измъкна победата с 3:1. Момчетата от столичния тим наложиха волята си в намален състав, след като техен играч получи червен картон.

На 23 август 2026 г., неделя, от 18:00 ч. 16-годишните етърци в първо домакинство приемат “Черно море” (Варна), а преди тях от 16:00 ч. играят формациите на двата клуба и при U15.

Юношите до 17 години гостуваха на „Академик“ /Пловдив/ и паднаха с 4:2. Точни за етърци бяха Емир Мехмедов и Денис Велиев. При 3:0 в края на първото полувреме Емир Мехмедов пропусна дузпа.

На 22 август, събота, от 16 часа великотърновци отново са на чужд терен. Ще срещнат връстниците си от „Черно море“ във Варна, които стартираха със загуба от „Лудогорец“ в Разград с 2:0.