Трима задържани за побой и закани с убийство

Досъдебно производство за телесна повреда в условията на домашно насилие и закана за убийство е образувано в РУ Горна Оряховица.

На 15 август около 22:30ч. в с. Драганово 27-годишен пребил майка си. Агресивният мъж я ударил по устата като и счупил парче от предния зъб. Освен това спрямо мъжът, с когото пострадалата живее на семейни начала, извършителят отправил закани за убийство. За посегателството и заплахите, злосторникът е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Горна Оряховица е започнато ДП за престъпление по чл.131, ал.1 от НК.

Същия ден е образувано досъдебно производство за закана с убийство в РУ Горна Оряховица. На 112 е получено съобщение за възникнал скандал в с. Добри дял. Установено е, че между двама мъже избухнала свада по повод мястото за разполагане на сергия за продажба в централната част на селото. 68-годишен мъж от омурташкото село Илийно, държейки нож, отправил към 26-годишния си опонент закана, че ще му нареже червата.

В РУ Горна Оряховица е образувано ДП за престъпление по чл.144 ал.3 от НК.

На 16 август в 01:25ч. чрез телефон 112 е получено съобщение за възникнало сбиване в кафене-бар в Свищов. Установено е, че в дискотеката възникнал конфликт между две компании, който прерастнал в сбиване. Чрез нанасяне на удари с юмруци и ритници по главата и тялото е пострадал 25-годишен жител на крайдунавския град. Мъжът е откаран по спешност в МБАЛ в Плевен с диагноза мозъчен кръвоизлив. По реда на ЗМВР за срок до 24 часа е задържан 32-годишен извършител на побоя от тетевенското село Галата. Работата по изясняване на случая продължава. В РУ Свищов е образувано ДП за престъпление чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК.