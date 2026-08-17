Ученици от Американския колеж положиха успешно международен изпит Cambridge C1 Advanced
Трета поредна група ученици от Американския колеж „Аркус“ във Велико Търново положи успешно престижния международен изпит Cambridge C1 Advanced (CAE).
Петима единадесетокласници от колежа се справиха отлично и затвърдиха високото ниво на обучение по английски език в учебното заведение.
Най-висок резултат в тази изпитна сесия постигна Сияна Кънева от XI „в“ клас с 203 точки, което съответства на ниво C2 по Общата европейска езикова рамка. Непосредствено след нея се нареди Ема Павлова от XI „б“ клас с 200 точки, също покриващи ниво C2.
Особено впечатляващ е и общият резултат на випуска – 39 от общо 53 ученици в XI клас вече притежават международно признат сертификат за ниво C1 или C2 – най-високите нива според Общата европейска езикова рамка за езиците.
„Това е безпрецедентно постижение, с което всички можем да се гордеем! Поздравяваме всички ученици за положения труд, постоянството и амбицията им. Специални благодарности отправяме към техния преподавател Адриана Ганева, чиито всеотдайност, професионализъм и вдъхновение стоят зад тези впечатляващи успехи“, споделиха от училището.
Михаил МИХАЛЕВ