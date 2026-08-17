Велико Търново е сред малкото градове у нас с ръст на населението

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е СРЕД СЕДЕМТЕ ОБЛАСТНИ ЦЕНТЪРА У НАС, КОИТО СА УВЕЛИЧИЛИ ЖИТЕЛИТЕ СИ. Това показва текущата демографска статистика на НСИ.

В положителната тенденция са също Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив и София.

Към 31.12.2025 г. данните показват, че ръстът за старата столица е със 197 души. Така общият брой на населението в болярския град стана 60 067. От тях 27 768 са мъже, а 32 299 – жени.

Велико Търново е единственият град в областта, който влиза в положителната статистика.

Сериозен спад на жителите НСИ отчита в Свищов. Градът е загубил 240 души.

Със 189 души е намаляло населението на Горна Оряховица.

Шестима жители са напуснали Сухиндол, а петима – Полски Тръмбеш.

Общо 9 са градовете в региона, които се обитават от под 5000 души. Това са Дебелец, Бяла черква, Долна Оряховица, Елена, Златарица, Килифарево, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол.

Галина ГЕОРГИЕВА